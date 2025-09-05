Prefeito Affonso Cândido anuncia asfaltamento no bairro Jorge Teixeira

Publicada em 05/09/2025 às 16h27
O bairro Jorge Teixeira, localizado no segundo distrito de Ji-Paraná, recebeu com entusiasmo, na tarde desta quinta-feira, 04, a visita do prefeito Affonso Cândido (PL). Acompanhado do vereador Anderson De Mattos (PP), do ex-vice-prefeito Joaquim Teixeira (PL) e do ex-vereador Bruno Carvalho (PL), o prefeito anunciou o início das obras de asfaltamento da rua Criciúma, fruto de uma parceria entre o município e o Governo do Estado.
Com solo arenoso e historicamente esquecido por gestões anteriores, o bairro sempre enfrentou grandes dificuldades de acesso. Em muitos casos, moradores tinham problemas até mesmo para chegar às residências de carro ou motocicleta. Diante dessa realidade, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) definiu como prioridade a restauração e pavimentação das principais ruas.
Os trabalhos estão sendo realizados em conjunto pela Semosp e pelo Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO). A primeira etapa contempla a rua Criciúma, mas o projeto prevê cerca de três quilômetros de pavimentação no bairro Jorge Teixeira.
Segundo o prefeito Affonso Cândido, o asfalto utilizado será de alta qualidade e longa durabilidade. “Na pavimentação será aplicada pedra rachão na sub-base e base, além do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). A rua também receberá calçadas e meio-fio, garantindo mais resistência e segurança à obra. Além da Criciúma, outras ruas serão beneficiadas, e nosso objetivo é levar essas melhorias para mais bairros, ampliando o desenvolvimento e a trafegabilidade em toda a cidade,” destacou.
Texto: Natalino FS
Comentários
Seja o primeiro a comentar!