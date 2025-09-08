Prefeito Affonso acompanha Desfile de 7 de Setembro em Ji-Paraná

Publicada em 08/09/2025 às 08h32
O prefeito Affonso Cândido (PL) acompanhou, neste domingo (7), ao lado da vice-prefeita Marley Muniz (PL), o Desfile Cívico em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, realizado em Ji-Paraná. Com o tema “A cultura e a arte rondoniense: relações étnico-raciais na formação de um povo”, a celebração foi organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), e reuniu mais de mil estudantes das redes estadual e municipal, além de destacamentos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e diversas instituições.
O desfile começou às 8h, com a apresentação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Em seguida, houve o hasteamento das bandeiras e a execução do Hino Nacional Brasileiro. Logo depois, escolas da rede estadual e municipal, além de fanfarras e instituições, desfilaram pela avenida Marechal Rondon, no centro da cidade.
O prefeito destacou a importância da tradição para a população. “É uma grande felicidade realizar o tradicional desfile com a presença marcante da nossa população, que prestigiou as fanfarras, escolas e instituições. É um momento de extrema relevância para todos nós, pois representa a independência, a liberdade, os direitos e tudo aquilo pelo qual o povo brasileiro lutou ao longo da história. Como prefeito, fico feliz em proporcionar este momento ímpar aos cidadãos”, ressaltou Affonso Cândido.
Ele também comemorou o retorno da Fanfarra Júlio Guerra, ausente por alguns anos. “É muito bom ver nossos veteranos tomando a avenida novamente, mostrando o excelente trabalho realizado. Toda a rede municipal esteve representada, com várias escolas participando. Fico muito feliz em acompanhar esse grande desfile”, afirmou.
O evento contou com a participação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, escolas municipais e estaduais, além das fanfarras da APAE, Marechal Rondon, JK, Desbravadores Rocha Firme, Clube de Desbravadores Sentinelas da Verdade, José Francisco dos Santos e Júlio Guerra.
“Vimos um sentimento muito forte guardado no coração do nosso povo e organizamos um grande evento para que todo o município estivesse representado. Durante as apresentações, me senti lisonjeado ao ser convidado por alunos para participar de homenagens às pessoas que lutam por dias melhores. É uma alegria imensa ver nossas escolas somando-se às escolas do Estado para encerrar a Semana da Pátria”, declarou o prefeito.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!