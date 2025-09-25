BOM DIA, MINISTRO

“Precisamos de uma economia que continue forte e crescendo”, afirma o ministro do Trabalho e Emprego

Entrevistado nesta terça-feira (25/9) no programa Bom Dia, Ministro, Luiz Marinho fez um balanço do atual momento do país, que em julho alcançou novo recorde de empregos no mercado formal