Prazo para cadastro e semeadura da soja em Rondônia começa nesta quinta-feira (11)

Publicada em 11/09/2025 às 11h53
O governo de Rondônia inicia, nesta quinta-feira (11), o calendário oficial para cadastro e semeadura da soja no estado, referente à safra 2025/2026. O prazo de plantio segue até 9 de janeiro de 2026, enquanto o cadastro das áreas poderá ser feito até 30 de janeiro do mesmo ano.
De acordo com a Portaria nº 1.271, de 30 de abril de 2025, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o calendário nacional de semeadura da soja e o vazio sanitário foram definidos para todas as regiões produtoras do país. Em Rondônia, conforme a Instrução Normativa nº 3/2025/Idaron/Procfas, o cadastro das áreas junto à Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia (Idaron) é obrigatório e deve ser realizado, preferencialmente, de forma online.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o impacto da cultura na economia estadual. “A soja tem papel fundamental na balança comercial do estado, e o trabalho desenvolvido pela gestão estadual contribui para a sanidade vegetal e para a sustentabilidade econômica e social do setor.”
Segundo o presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha Peres, a medida integra o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja do Mapa, que estabelece ações preventivas e de manejo fitossanitário. “O cadastro poderá ser feito pela internet, o que facilita o processo e amplia o acesso do produtor. É fundamental que todos cumpram os prazos estabelecidos”, frisou.
O presidente da Idaron destacou ainda, a importância da medida para o controle da doença que afeta a cultura da soja. “Cumprir rigorosamente o calendário de semeadura e o período de vazio sanitário é essencial para conter a ferrugem asiática. O descumprimento pode resultar no aumento da incidência da praga, com prejuízos à produtividade e à economia”, alertou.
