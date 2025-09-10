Praça Marise Castiel sofre furto de fios menos de 24h após inauguração; durante a noite, criminosos levaram parte da fiação elétrica

Publicada em 10/09/2025 às 08h45
A Prefeitura de Porto Velho entregou à população, em solenidade realizada no final da tarde de segunda-feira (8), a Praça Marise Castiel, localizada no cruzamento da Avenida Imigrantes com a Décima Avenida, no bairro Alphaville. O espaço foi revitalizado para oferecer mais lazer, convivência e segurança aos moradores da região.
No entanto, em menos de 24 horas após a entrega, a praça foi alvo de furto. Durante a noite, criminosos levaram parte da fiação elétrica instalada próximo ao ponto onde estavam as tomadas utilizadas na solenidade de inauguração.
O episódio causa indignação, pois trata-se de um patrimônio público recém-entregue, fruto de investimento e cuidado da gestão municipal para a comunidade. “Infelizmente, alguns cidadãos não respeitam os espaços que são de todos. Trabalhamos para entregar ambientes modernos e seguros, mas precisamos da ajuda da população para que sejam preservados”, destacou o presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda
Ainda segundo o presidente, a orientação é clara: qualquer ato de vandalismo ou furto deve ser denunciado imediatamente pelo telefone 190. A colaboração dos moradores é essencial para proteger e conservar os espaços públicos.
A Prefeitura de Porto Velho reafirma o compromisso de continuar investindo na modernização de praças, parques e áreas de convivência, mas reforça que somente com a parceria da sociedade será possível manter esses locais preservados e seguros para todos.
