Praça Marise Castiel, no bairro Alphaville, é entregue à comunidade pelo prefeito Léo Moraes

Publicada em 09/09/2025 às 10h37
Denominada de Marise Castiel, a praça localizada no bairro Alphaville, no cruzamento da avenida Imigrantes com Décima Avenida, foi entregue à comunidade pela prefeitura de Porto Velho no final da tarde de segunda-feira (8), em uma solenidade que contou com a presença de autoridades públicas e da população, que celebrou esse mais novo equipamento urbano.
Localizada ao lado da Feira do Alphaville, a praça Marise Castiel atende moradores de dezenas de bairros ao entorno, como Industrial, Nova Esperança, Marechal Rondon, Aponiã, entre outros. Cidadãos que diariamente buscam uma alternativa de bem-estar e qualidade de vida em Porto Velho, agora podem desfrutar de uma estrutura agradável para lazer e atividades físicas.
A estrutura da praça conta com pista de skate, pista de caminhada, campo de futebol society, quadra poliesportiva e quadra de areia, espaço de treinamento ao ar livre, mesas de piquenique, pergolados com bancos e mesas de xadrez, totem institucional e quiosques de apoio.
Morador do bairro Alphaville há mais de 30 anos, João Luiz Holmes destacou a entrega e afirmou que, após muito tempo de espera e expectativa, a sensação da comunidade é de felicidade, pelo que considera a concretização de um sonho.
“Muito satisfeito com esse momento histórico, sendo que a escolha do nome também foi muito justa, uma mulher que trabalhou pela educação em prol da comunidade. Eu, enquanto morador, estou muito contente com essa praça que agora está à nossa disposição”, destacou João Luiz Holmes.
Já para Selma Oliveira, moradora do bairro Industrial, a praça Marise Castiel será bastante utilizada por ela e sua família, motivo pelo qual ela parabenizou a entrega do espaço.
“Essa vai ser a minha praça. De agora em diante, eu vou vir na feira e na praça. Eu achei ótimo, bom para os jovens, bom para praticar esportes, achei tudo lindo, estão todos de parabéns”, falou Selma Oliveira.
Presente na inauguração, a professora Enir Castiel, filha de Marise Castiel, afirmou que a homenagem à memória de sua mãe também representa o respeito à história de Porto Velho, devido a todo o legado deixado por ela durante a formação sociopolítica do território porto-velhense.
“O sentimento é de muita emoção, muita gratidão à prefeitura, a todos os envolvidos, por lembrar da minha mãe, em uma praça que tem tudo a ver com ela, porque ela amava a vida, amava movimento, amava crianças. Então o sentimento da nossa família é de gratidão”, destacou Enir Castiel.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, a praça é um local de exercício da cidadania, de participação popular, uma referência de espaço para entretenimento, lazer e prática de esporte, que atenderá milhares de porto-velhenses.
“Está entregue a praça Marise Castiel, em homenagem a essa grande mulher, um ícone da nossa sociedade, da nossa história. Nós temos a feira aqui, que também é um espaço de convivência, e dessa maneira vamos aperfeiçoando os locais públicos da nossa cidade. Apenas neste ano já entregamos mais de 35 praças requalificadas, demonstrando muito do que queremos, que é viver Porto Velho”, destacou o prefeito Léo Moraes.
A obra foi executada com recursos oriundos de emenda parlamentar da então deputada federal Mariana Carvalho, totalizando um investimento de R$ 1.678.013,00. A empresa responsável pela execução foi a Engeral Construções Ltda, contratada por meio da Concorrência Eletrônica nº 007/2024/SML/PVH (Contrato nº 053/PGM/2024).
