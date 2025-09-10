Porto Velho sedia reunião para fortalecer cadeia produtiva do mel em Rondônia

Publicada em 10/09/2025 às 11h43
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), participou nesta semana de uma reunião estratégica, com governo de Rondônia e entidade parceiras, com o objetivo de alinhar pautas e iniciativas para potencializar a atividade apícola em Porto Velho e nos municípios do interior.
Entre as propostas discutidas estão a participação da comitiva rondoniense no Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura, que acontecerá em maio de 2026 em Florianópolis, a aquisição de unidade modular de beneficiamento de mel para atender a capital e o interior, além de tratativas para instalação de um curso tecnólogo em apicultura e meliponicultura no Instituto Federal de Rondônia (Ifro).
Outro ponto em destaque foi a possibilidade de destinação de área no Distrito Industrial de Porto Velho para a construção de uma agroindústria de mel, fortalecendo ainda mais a cadeia produtiva no estado.
Presente na reunião, o governador Marcos Rocha destacou o compromisso do Estado em apoiar os apicultores e meliponicultores. “Eu sou meliponicultor, crio abelhas em casa e sei da importância dessa atividade. Nosso governo está de portas abertas para estimular os apicultores e meliponicultores, apoiando iniciativas que gerem renda, empregos e que fortaleçam o setor no campo e na cidade”, afirmou.
O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, reforçou que a Prefeitura está preparada para orientar os interessados. “Temos uma legislação municipal, a Lei 990/2024, que regulamenta a criação de abelhas em Porto Velho. Qualquer cidadão pode procurar a Semagric para receber as orientações iniciais. Nosso papel é dar suporte técnico e aproximar os produtores das políticas públicas”, disse.
Já o titular da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Luiz Paulo, salientou o trabalho integrado do Estado com as entidades do setor. “A apicultura e a meliponicultura são atividades sustentáveis que contribuem com o meio ambiente e geram renda às famílias. O governo de Rondônia, junto com a Seagri e a Sedec, vai buscar os meios necessários para garantir a estrutura que os produtores precisam”, ressaltou.
O gerente de assistência técnica da Semagric e membro da Câmara Setorial Nacional da Cadeia Produtiva do Mel, Roseval Guzo, destacou a importância da união de esforços. “Essa reunião foi extremamente produtiva. Com apoio do governo estadual, do município e das entidades, temos a chance de levar a produção de mel de Rondônia a um novo patamar, com agregação de valor e reconhecimento nacional”, avaliou.
O presidente da Federação Rondoniense de Apicultura e Meliponicultura (Feram) e da Associação de Apicultores e Meliponicultores da Amazônia (Apama), Vilson dos Santos Souza, enfatizou que o setor sai fortalecido com os encaminhamentos. “Vamos agora reunir a documentação necessária e dar os próximos passos. Essa parceria institucional mostra que Rondônia tem condições de se tornar referência na produção de mel e derivados na Amazônia”.
AVANÇOS PARA O SETOR
O encontro marcou um avanço importante para os apicultores e meliponicultores, que poderão contar maior apoio técnico e possibilidade de formação profissional por meio do Instituto Federal de Rondônia (Ifro).
A Prefeitura de Porto Velho segue como parceira estratégica, incentivando a produção sustentável e valorizando os trabalhadores do campo.
O encontro também contou com a presença da Confederação Brasileira de Apicultura e Meliponicultura, representada por Sérgio Farias.
