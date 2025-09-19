Porto Velho receberá R$ 200 milhões do Governo Federal para infraestrutura urbana

Publicada em 19/09/2025 às 14h00
Recurso é para que a capital rondoniense dê andamento aos serviços de macrodrenagem
Inserida na lista das capitais que mais encaminharam propostas de projetos ao Governo Federal na busca de recursos por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a Prefeitura de Porto Velho já apresenta resultados impactantes para a sociedade.
Nesta quinta-feira (18) foi anunciada a destinação de R$ 200 milhões para que a capital rondoniense dê andamento aos serviços de macrodrenagem, tão necessários para a urbanização da cidade e a melhoria da qualidade de vida dos porto-velhenses.
Desse montante, R$ 90 milhões vêm diretamente do Orçamento Geral da União (OGU), enquanto os outros R$ 110 milhões serão encaminhados em forma de financiamento do FGTS, garantindo a execução de obras que vão colocar um ponto final no transtorno dos alagamentos em diversos pontos do município.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, esses recursos que chegam ao Executivo se devem a um trabalho sério, desempenhado com o foco de trazer benefícios diretos em curto prazo.
“Não é à toa que estamos entre as capitais mais produtivas em projetos apresentados para recursos do novo PAC. Estamos empenhados nessas ações integradas para fazer da nossa capital um lugar limpo, bonito e que dá gosto de se viver”, declarou o prefeito Léo Moraes.
A expectativa é de que novos recursos dessa natureza cheguem até o final do ano.
Foto: Leandro Morais/ Eduardo Freitas
Comentários
Seja o primeiro a comentar!