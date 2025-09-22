Porto Velho recebe primeiro alerta do novo sistema de Defesa Civil; celulares receberam mensagem de alerta e sinal sonoro

Publicada em 22/09/2025 às 09h27
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC), participou na tarde deste sábado (20) do primeiro alerta de demonstração do sistema Defesa Civil Alerta. Os moradores da capital receberam em seus celulares uma notificação com alerta de texto e som, marcando o início da operação do dispositivo em Porto Velho, bem como nos municípios de Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena.
DEFESA CIVIL ALERTA
A ferramenta é uma solução de comunicação emergencial coordenada pela Defesa Civil Nacional, em parceria com a Defesa Civil Estadual, Anatel e Defesas Civis Municipais. Tem por objetivo avisar e orientar rapidamente a população sobre riscos climáticos e desastres naturais, como tempestades, chuvas fortes, alagamentos, enxurradas, vendavais, granizo ou deslizamentos de terra.
O sistema utiliza tecnologia de transmissão via telefonia celular, conhecida internacionalmente como Alerta de Emergência Sem Fio (Wireless Emergency Alerts / Cell Broadcast). Isso permite que mensagens de alerta apareçam sobrepostas a qualquer conteúdo que esteja sendo exibido no celular, e que se reproduza som de alerta mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso, dependendo da gravidade da situação.
Não há necessidade de cadastramento prévio para receber os alertas, qualquer aparelho compatível, dentro de cobertura de rede móvel 4G ou 5G, poderá ser atingido pelas notificações. O serviço é gratuito.
Importante destacar que o alerta enviado, foi uma simulação / demonstração, com o objetivo de familiarizar a população com o funcionamento do sistema.
Em situações reais, esse alerta será acionado quando houver risco iminente, com impacto potencial sobre a vida, bens ou infraestrutura. Isso permitirá que as famílias em locais de risco tenham tempo de tomar medidas de autoproteção.
ATUAÇÃO MUNICIPAL
Marcos Berti, superintendente da SMPDC, explica que a Prefeitura de Porto Velho participou ativamente desta etapa de demonstração como parte da articulação com os demais órgãos (Defesa Civil Estadual, Anatel, Defesa Civil Nacional). Segundo ele, cabe às Defesas Civis estaduais e municipais o conteúdo dos alertas, por exemplo, informar quais áreas estão sob risco, quais providências devem ser tomadas, enquanto o sistema técnico de transmissão é coordenado no âmbito federal.
O objetivo do Defesa Civil Alerta é complementar com outras ferramentas de alertas de emergência já disponíveis, para avisar e orientar as famílias que moram em locais com risco de deslizamentos de terra, enxurradas, alagamentos, chuvas de granizo e vendavais, entre outros que possam colocar em risco a segurança das pessoas”, explicou Marcos Berti.
Com a chegada do Defesa Civil Alerta a Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena, a comunidade ganha mais uma ferramenta importante de prevenção. A Prefeitura reafirma o compromisso de proteger a população, especialmente os mais vulneráveis, por meio da adoção de tecnologias que permitam avisos rápidos e precisos. A ação demonstra transparência e responsabilidade na gestão da segurança pública, clima e meio ambiente
