Porto Velho realiza pesquisa para ampliar oferta do Programa Brasil Alfabetizado

Publicada em 08/09/2025 às 11h57
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (Semed), está realizando uma pesquisa junto à população para identificar a demanda reprimida por vagas de alfabetização de jovens, adultos e idosos. A iniciativa faz parte da adesão do município, em 2024, ao Programa Brasil Alfabetizado (PBA), política nacional que busca induzir e coordenar esforços para a universalização da alfabetização a partir dos 15 anos de idade.
O programa tem como principais objetivos superar o analfabetismo entre jovens, adultos e idosos, ampliar o acesso à Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos sistemas públicos, incluindo pessoas privadas de liberdade, integrar a EJA à educação profissional, criando novas oportunidades de qualificação e elevar a escolaridade da população, promovendo inclusão educacional e fortalecimento da cidadania.
Atualmente, a EJA já está presente em seis escolas da rede municipal. No entanto, para expandir a oferta, a Semed busca mapear o número de pessoas interessadas em voltar a estudar. Os dados levantados servirão de base para a formação de novas turmas, que devem ter no mínimo 15 estudantes na zona urbana e dez na zona rural, conforme critérios estabelecidos pelo programa.
As turmas do PBA terão duração de 12 meses e carga horária mínima de 600 horas/aula, garantindo um processo de alfabetização contínuo e de qualidade.
PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO
A pesquisa é composta por um questionário que reúne informações como faixa etária, escolaridade, disponibilidade para estudo e principais dificuldades enfrentadas para concluir a formação escolar. A Semed reforça que a participação é essencial para o planejamento da expansão da EJA em Porto Velho, permitindo a criação de estratégias mais próximas da realidade da comunidade.
“Nosso objetivo é garantir que ninguém fique de fora da educação. A alfabetização é um direito que transforma a vida das pessoas e abre portas para novas oportunidades”, destacou Leonardo Leocádio, secretário da Semed.
Os interessados devem responder ao formulário disponível AQUI. Com os resultados, será possível definir locais de atendimento, horários e condições de estudo que atendam melhor as necessidades dos futuros alunos.
