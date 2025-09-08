Porto Velho lidera abertura de novas empresas em Rondônia e consolida ambiente empreendedor

Publicada em 08/09/2025 às 11h47
Porto Velho fechou o primeiro semestre de 2025 com números expressivos na economia e alcança um marco significativo no desenvolvimento econômico no estado de Rondônia. Ele fechou o período como líder do ranking de novas empresas abertas entre todos os municípios rondonienses.
Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec) indicam que foram gerados 5.810 novos registros empresariais. Os números representam um crescimento de 29,17% em relação ao primeiro semestre de 2024.
“Esses dados reafirmam o fortalecimento do ambiente empreendedor na capital e o comprometimento da atual gestão, sob a liderança do prefeito Léo Moraes, com a promoção de políticas públicas voltadas ao fomento de novos negócios e geração de renda”, destacou o secretário titular da Semdec, Raimundo de Alencar.
Ele afirmou que o setor de serviços permanece como o mais representativo da economia local, com 11.849 novas empresas registradas no período, sendo apontado como o principal motor de negócios da região atualmente.
AÇÕES QUE IMPULSIONAM O EMPREENDEDORISMO EM PORTO VELHO
Raimundo Alencar afirmou que o setor de serviços permanece como o mais representativo da economia local
Para Raimundo Alencar, um conjunto de medidas e ações estratégicas implementadas pela Prefeitura de Porto Velho, através da Semdec, contribuíram direta e decisivamente para esse resultado tão positivo não apenas no desenvolvimento, mas também no fortalecimento da economia local.
Ele pontua, por exemplo, a redução da burocracia e a facilitação de negócios com a implantação do Portal do Empreendedor Online. A plataforma digital elimina etapas presenciais nos órgãos públicos e possibilita ao empreendedor abrir uma nova empresa em até 24 horas.
Citou ainda o Licenciamento Simplificado, procedimento que agiliza a emissão de alvarás para atividades de baixo risco e o Decreto Municipal de Desburocratização, a norma que reduziu exigências burocráticas para Microempreendedores Individuais (MEIs) e pequenas empresas.
Sobre os Incentivos Fiscais e Apoio Financeiro, o titular da Semdec destacou:
• Isenção de ISS (Imposto Sobre Serviços) para novos empreendimentos em setores prioritários, que garante descontos e incentivos fiscais temporários;
• Programa “Porto Velho Mais Competitiva”: iniciativa que reduz a carga tributária de setores como indústria e logística, fator que promove maior competitividade local;
• Parcerias com o Sebrae-RO e Banco da Amazônia: ações conjuntas para capacitação, acesso a crédito e apoio técnico aos empreendedores.
“Porto Velho vive um novo ciclo de prosperidade, resultado de uma gestão comprometida com a geração de oportunidades. Esses números demonstram que estamos no caminho certo para construir uma cidade mais forte, inovadora e empreendedora”, destacou o prefeito Léo Moraes.
