Porto Velho: Construção da nova ponte no bairro Costa e Silva entra em fase final

As obras da nova ponte do bairro Costa e Silva, zona Norte da capital, que iniciaram em junho deste ano, agora entram na etapa final, com a montagem da estrutura após toda a preparação da base do terreno. O trabalho está sendo realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), e tem como objetivo de garantir segurança aos moradores e, principalmente, proporcionar qualidade de vida.
A antiga ponte tinha cerca de 30 metros, feita com madeiras bastante desgastadas e que oferecia risco aos moradores, principalmente para crianças que utilizavam o local diariamente no trajeto para a escola. Essa era uma demanda antiga do bairro e que, a partir da atual gestão, ganha uma nova realidade.
A ponte vai facilitar o trajeto entre as ruas 21 de Maio e a Nunes Machado. De acordo com o encarregado de campo da Seinfra, Francisco Civan, a nova estrutura vai conter 11 metros de comprimento e 1,20 de largura, além disso, com a estrutura de um guarda-corpo para proteger pedestres e ciclistas, garantindo a segurança adequada.
“A gente fez antes um trabalho essencial para a construção da ponte. Fizemos uma escavação para a nova rede de drenagem, pois a antiga estava obstruída e usamos maninhas de 600 milímetros. Aqui foi aterrado, pois dava quase 3 metros de profundidade, por isso foi importante esse trabalho de elevação”, disse encarregado de campo.
Além disso foi feita também uma mureta de contenção para que o aterro não desça até o leito do córrego. A nova ponte está sendo construída em toras de madeira e o assoalho vai ser feito com pranchão. Outras partes da estrutura da ponte serão construídas de alvenaria para garantir mais segurança e principalmente para durabilidade da ponte.
A obra vai gerar muitos benefícios importantes para os moradores, por exemplo, facilitar a circulação e o acesso, aumentar a segurança, melhorar a infraestrutura local, estimular o desenvolvimento econômico, promover a integração social, entre outros pontos positivos.
Segundo o secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede, além do bairro Costa e Silva, a Prefeitura segue atuando em diversos pontos da capital, com a finalidade de proporcionar qualidade de vida aos porto-velhenses. “Essa do Costa e Silva deve ser entregue pelos próximos dias. A situação por lá estava complicada e os moradores corriam riscos. Com esse serviço da Prefeitura, agora eles terão mais segurança e poderão circular tranquilamente pelo local”, finalizou o secretário.
Texto: André Oliveira
