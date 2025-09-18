Porto Velho conquista 1º lugar em evolução na qualidade da informação contábil e fiscal

Publicada em 18/09/2025 às 16h30
Porto Velho recebeu reconhecimento nacional ao conquistar o 1º lugar na categoria Evolução Geral do III Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional. A cidade está entre as capitais brasileiras que alcançaram a nota máxima (A) no ranking do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), que avalia a precisão, consistência, integridade e tempestividade das informações enviadas pelos municípios.
A cerimônia ocorreu em Brasília e reuniu representantes de estados e municípios de todo o país. O prêmio é concedido anualmente e tem como objetivo incentivar boas práticas de gestão pública por meio da qualidade das informações contábeis e fiscais.
PRÊMIO DE EVOLUÇÃO NACIONAL
Na categoria Evolução Geral, Porto Velho foi destaque como a cidade que mais avançou em transparência e responsabilidade fiscal no Brasil. Alcançando, no ranking geral nacional, a nota máxima (A) e ficou entre as capitais com melhores desempenhos.
Para o secretário-executivo de Finanças e Contabilidade da Secretaria Municipal de Economia (Semec) de Porto Velho, Luiz Henrique Gonçalves, a conquista mostra que Porto Velho está no caminho certo, comprometida com a transparência e a responsabilidade na gestão fiscal.
Reconhecimento nacional reforça trabalho realizado pela equipe da Secretaria Executiva de Finanças e Contabilidade
“Essa premiação é um catalisador para a melhoria contínua, uma ferramenta que incentiva a excelência na gestão pública. É um privilégio Porto Velho participar de um ranking que valoriza a Contabilidade Pública. Reconhecimento que fortalece a confiança no nosso trabalho e reforça que a capital de Rondônia está alinhada com as melhores práticas do país”.
O ranking das capitais mede a aplicação de conceitos contábeis e fiscais e a confiabilidade das informações enviadas ao Tesouro Nacional todos os anos. Além de valorizar o trabalho exercido pelos profissionais de contabilidade municipais.
Para Nadya Karolina de Melo, diretora executiva de Contabilidade da Semec, a classificação é um reconhecimento do trabalho desenvolvido. “Essa conquista reforça a responsabilidade da capital na gestão das suas finanças e aumenta nossa credibilidade junto a órgãos de controle e potenciais investidores. O resultado reflete o empenho diário da equipe, que atua na coleta, conferência e análise rigorosa das informações fiscais e contábeis do município. O comprometimento desses profissionais foi fundamental para que a cidade alcançasse avanços no ranking nacional”.
AVALIAÇÃO DA GESTÃO FISCAL
Porto Velho também recebeu classificação A+ na Capacidade de Pagamento (Capag) — indicador que avalia a situação fiscal do município e sua capacidade de honrar compromissos financeiros, oferecendo transparência sobre o risco de endividamento.
A análise da Capag consistem em três indicadores: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez, com intuito de apresentar de forma simples e transparente o diagnóstico da saúde fiscal do Município. A nota final da Capag também é reflexo da avaliação do ranking da qualidade da informação contábil.
No total, 14 capitais brasileiras alcançaram a nota máxima (A), reflexo do compromisso das cidades com a transparência e a confiabilidade das informações enviadas ao Tesouro Nacional. Visto que, no ano anterior apenas 11 capitais haviam atingido essa classificação.
O secretário municipal de Economia, Wagner Garcia, destaca que a conquista evidencia o compromisso da Prefeitura com a gestão responsável e transparente das finanças públicas.
“Esse reconhecimento nacional é resultado do trabalho da equipe em prol da transparência, da responsabilidade fiscal e da eficiência na aplicação dos recursos públicos. Cada avanço reflete o empenho do time da Secretaria Municipal da Economia, que atua de forma integrada para garantir informações contábeis e fiscais precisas e confiáveis. Seguiremos trabalhando para que Porto Velho permaneça como referência em gestão pública, fortalecendo a confiança da população e consolidando práticas que beneficiem toda a cidade”.
