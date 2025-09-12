Porto Velho celebra diversidade cultural na 12ª edição da Festa Às Nações; evento reúne gastronomia, música e tradições

Publicada em 12/09/2025 às 10h54
Porto Velho mergulhou, nesta quinta-feira (11), em uma verdadeira viagem gastronômica e cultural sem precisar sair da capital. A 12ª edição da Festa Às Nações abriu as portas no Parque da Cidade, reunindo cores, sabores e tradições de 12 países, além da cultura ribeirinha da região amazônica.
Com entrada gratuita e programação diária das 19h às 22h, o evento segue até sábado (13) e já conquistou o público logo na primeira noite. Os visitantes podem percorrer ambientes temáticos e experimentar pratos típicos da França, Itália, Japão, México, Alemanha, Argentina, Arábia, Portugal, Suíça, Estados Unidos, África e também do nosso estado de Rondônia, que se soma à diversidade mundial.
VIAGEM CULTURAL
Logo na entrada do Parque da Cidade, é possível sentir o clima de integração: famílias, jovens e turistas se reúnem para degustar pratos típicos e conhecer um pouco mais sobre as tradições de cada país representado.
Para a pastora Norma Johnson, responsável pela tenda da África, estar presente na Festa Às Nações é resgatar memórias e raízes. “O sentimento de quem chega aqui é o mesmo de ir à África e conhecer os descendentes africanos. Sou neta de africano, que veio para Porto Velho na construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Nós preservamos essa herança até hoje. Aqui trazemos pratos tradicionais como o bobó de camarão, o arroz barbadiano, o sorcentier – espeto de cordeiro com farofinha e macaxeira, e até a bebida afroantiliana feita com abacaxi, gengibre, cravo e açúcar mascavo. Nossa expectativa é que até sábado muita gente conheça a cultura africana, que participa pela primeira vez dessa festa gastronômica”.
Já na tenda dos Estados Unidos, quem recebe os visitantes com entusiasmo é Eliane Lagos, que celebra a oportunidade de compartilhar a culinária americana. “Aqui você vai encontrar hambúrguer, batata frita, o fried chicken: nosso franguinho frito, e também cookies. É uma alegria enorme estar com um público que ama a culinária dos Estados Unidos. Hoje foi só o primeiro dia e já estou emocionada. Tenho certeza que sexta e sábado o público vai ser ainda maior. Convido todos a virem conferir com a gente”.
Entre os visitantes, o advogado Oswaldo Paschoal levou a família para conhecer as barracas e se encantou com a culinária argentina. “É uma cultura deliciosa. Experimentei o choripán e o bife ancho, e estão maravilhosos! Aproveito para convidar todos a conhecer a Festa Às Nações, que já é tradição. São 12 anos de história, um evento que virou parte da cidade. Venham conhecer não só a Argentina, mas todas as barracas, cada uma é um sucesso”.
UNIÃO E SOLIDARIEDADE
O pastor Fábio Ramos, líder sênior da Igreja Às Nações, ressaltou o propósito da festa e a alegria em contar com o apoio da Prefeitura. “A missão da Igreja é evangelizar. Uma das formas de fazermos isso é através dos missionários. Há 12 anos surgiu a ideia da Festa Às Nações: voluntários preparam culinárias internacionais e a arrecadação é destinada a missões. Hoje se tornou a maior festa gastronômica internacional de Porto Velho, reunindo culinária, famílias e solidariedade em um lugar privilegiado, o Parque da Cidade. É motivo de muita felicidade ver a Prefeitura e secretarias parceiras apoiando esse evento que já faz parte do calendário cultural da capital”.
APOIO
Presente na abertura, o secretário da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Paulo Moraes Júnior, destacou a importância da festa como espaço de convivência e solidariedade. “É uma festa de família para família. São mais de 12 barracas e toda a arrecadação é destinada à missões. Pela primeira vez, a Prefeitura de Porto Velho apoia institucionalmente esse evento, que une cultura, lazer e solidariedade. Estamos muito felizes em fazer parte dessa história”.
O prefeito Léo Moraes também prestigiou o evento e reforçou o valor da diversidade cultural para a cidade. “O evento é lindo, um espaço onde a família se encontra e vivencia uma viagem gastronômica por diversos países sem sair de Porto Velho. Mais que sabores, é um momento de convivência, aprendizado e evolução enquanto cidadãos. A Prefeitura se orgulha em apoiar pela primeira vez essa festa, em parceria com a Igreja Às Nações, a Semtel e a Emdur, para oferecer o melhor à nossa população. Eventos como esse tornam nossa cidade mais acolhedora e evolutiva”.
TRADIÇÃO
A Festa Às Nações segue até o próximo sábado (13), sempre das 19h às 22h, no Parque da Cidade. Além da gastronomia internacional, o espaço oferece ambientações temáticas que transportam os visitantes para diferentes culturas, num ambiente de lazer e intercâmbio cultural.
Toda a arrecadação será destinada a obras sociais que beneficiam comunidades da África e famílias ribeirinhas da Amazônia.
