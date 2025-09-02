Porto Velho abre oficialmente a Semana da Pátria 2025 no Prédio do Relógio

Publicada em 02/09/2025 às 10h54
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou na tarde desta segunda-feira (1), em frente ao Prédio do Relógio, a abertura oficial da Semana da Pátria 2025. O momento marcou o lançamento do projeto “Resgatando o Civismo”, uma iniciativa voltada à valorização dos símbolos nacionais, ao fortalecimento da cidadania e à preservação da história do Brasil.
O ato cívico contou com a participação de estudantes de quatro escolas municipais – Antônio Ferreira, Padre Chiquinho, São Pedro e Nações –, além da Banda Laio (do Centro Municipal de Arte e Cultura Laio), Banda da Polícia Militar de Rondônia, autoridades civis e militares, professores, gestores e comunidade em geral.
Durante a solenidade, foram realizados o hasteamento das bandeiras, desfile cívico com fanfarras escolares e a execução do Hino Nacional pela Banda da Polícia Militar. Também houve apresentações culturais e um passeio histórico pelo Complexo Madeira-Mamoré.
O secretário adjunto da Semed e coordenador do evento, Giordani Lima, destacou a proposta da gestão municipal. “Essa foi uma proposta do prefeito Léo Moraes, que nos incumbiu dessa missão de inserir os alunos da rede municipal e seus professores como protagonistas na abertura da Semana da Pátria. O civismo é algo fundamental e nossas crianças precisam compreender de onde nasceu a República e a democracia em que vivem. O evento de hoje, com a participação de cerca de 250 alunos, simboliza esse resgate cívico tão necessário”.
Na mesma linha, o secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, reforçou a importância do envolvimento das escolas. “Resgatar o patriotismo é essencial e começa na infância. Hoje estamos mobilizados com quatro escolas, num momento cívico que precisa acontecer e ser fomentado dentro da rede municipal. Essa semana será festiva em todas as nossas escolas, garantindo uma participação bonita e significativa dos alunos”.
Entre os destaques, a jovem Débora Laissa, de 16 anos, integrante da Banda Laio, expressou sua alegria em participar. “Eu me sinto muito feliz em estar na banda porque ela me abriu muitas oportunidades. Poder estar aqui hoje, na abertura da Semana da Pátria, é gratificante. É um momento importante para todos nós”.
Com o lema “Brasil que Vive em Nós”, o projeto busca despertar entre crianças e jovens da rede municipal o respeito aos símbolos nacionais, como a Bandeira, o Hino, o Brasão e o Selo Nacional, além de estimular o debate sobre democracia, cidadania e identidade nacional.
A Semana da Pátria segue com uma série de atividades em todas as escolas municipais, promovendo integração, conhecimento e valorização da história do Brasil.
Encerrando a solenidade, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou o simbolismo do evento: “Essa é a nossa Semana da Pátria que está sendo resgatada, que diz muito sobre civismo, disciplina, amor ao nosso chão e, principalmente, sobre liberdade. Liberdade que se confunde com transformação pela educação, com a evolução dos nossos indicadores. Estamos felizes em ver a participação das fanfarras, das nossas escolas, autoridades militares e, nesta mesma semana, entregando reforço escolar e retomando escolas em tempo integral. A Semana da Pátria é rica em significado e mostra muito quem somos e o que queremos para o futuro de Porto Velho”.
