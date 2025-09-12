Porto: Semed publica errata sobre cronograma do projeto

Publicada em 12/09/2025 às 16h05
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Porto Velho divulgou nesta sexta-feira (12), a Errata nº 12/2025/ASTEC/SEMED, que altera o cronograma do Edital nº 7/2025/ASTEC/SEMED – Projeto “Creche Noturna”. A medida corrige informações anteriormente publicadas na Errata nº 11/2025.
De acordo com a nova publicação, o calendário atualizado para os responsáveis segue as seguintes etapas:
• Entrega da documentação: de 5 a 26 de setembro de 2025, na Semed (rua Elias Gorayeb, nº 1514, bairro Nossa Senhora das Graças), das 8h às 14h.
• Efetivação da matrícula: de 12 a 26 de setembro de 2025, na Creche Moranguinho (rua Camomila, nº 2631, bairro Cohab).
• Início das atividades: a partir de 29 de setembro de 2025, quando terá início o atendimento noturno do projeto “Creche Noturna”.
A retificação garante mais clareza no processo de matrícula e organização das atividades do programa, que busca ampliar o acesso à educação infantil em horário estendido, atendendo especialmente famílias que necessitam de apoio no turno da noite.
