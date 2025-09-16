Populares imobilizam adolescentes após assalto no Parque da Cidade

Por Newsrondonia
16/09/2025
Dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram detidos por populares na noite desta segunda-feira (15), após praticarem um assalto no Parque da Cidade, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, zona Norte de Porto Velho.
Segundo testemunhas, a dupla abordou um jovem de 16 anos e, alegando pertencer a uma facção criminosa, roubou a bicicleta da vítima. Durante a fuga, os suspeitos foram contidos por moradores da região, que acionaram a Polícia Militar.
Os adolescentes foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes, onde ficaram à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.
