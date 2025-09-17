Policlínica Oswaldo Cruz passa a oferecer consultas por Telemedicina, em Porto Velho

Publicada em 17/09/2025 às 11h16
Com o intuito de ampliar o acesso aos atendimentos médicos especializados em Porto Velho, o governo de Rondônia implanta o projeto Telemedicina na Policlínica Oswaldo Cruz (POC), em Porto Velho, para ampliar consultas a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) para acesso a especialistas, utilizando Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs).
Ainda em fase piloto, o projeto, de iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), oferece consultas nas especialidades de Cardiologia e Nefrologia, com previsão de ampliação para outras áreas conforme o amadurecimento da iniciativa. O atendimento será regulado pelo SUS, seguindo critérios técnicos que priorizam a redução do tempo de espera e garantindo equidade e cobertura para todos os municípios de Rondônia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a modernização da saúde e o acesso igualitário à saúde é fundamental. “Estamos agregando alternativas modernas que levam qualidade no atendimento, e que colaboram para a redução da espera por consultas de alta complexidade com os especialistas”, ressaltou.
CONSULTA
Para ser regulado na rede de saúde do estado, o paciente deve inicialmente procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) e agendar uma consulta de atendimento médico. A partir da avaliação clínica, o profissional poderá encaminhar o usuário para o especialista.
Pacientes do SUS terão consultas especializadas por telemedicina com acompanhamento local na UBS
De acordo com a diretora-geral da POC, Geane Lopes, os atendimentos ocorrerão em dias e horários previamente definidos nas agendas de regulação. “No dia da consulta, o paciente será acompanhado por um médico local, enquanto o especialista, conectado remotamente, realizará a avaliação, poderá solicitar exames e orientar tratamentos”, explicou.
Nesse processo, o paciente inserido na rede SUS será acompanhado por telemedicina da mesma forma que em um atendimento presencial.
O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, destacou que este é um investimento no fortalecimento da rede assistencial. “O projeto aproxima os pacientes dos serviços especializados e contribui para um sistema de saúde mais ágil e integrado em todo o estado.”
