Polícia Militar prende foragido durante ação na zona leste

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 08/09/2025 às 09h30
Na pesquisa nominal foi constatado um mandado de prisão em desfavor do suspeito, com pena restante de 18 anos de cadeia para cumprir.
Uma ação rápida de policiais do setor 14 do 5° Batalhão, comandada pelo sgt Machado, auxiliado pelo cb Procópio e cb Castro Aguiar, resultou na prisão de um foragido da justiça no bairro Três Marias, zona leste de Porto Velho na noite deste domingo (07).
De acordo com informações apuradas no local, dão conta que o suspeito assim que viu a viatura tentou fugir por um bueiro na Rua Benedito Inocêncio, mas a equipe realizou o cerco e conseguiu prender o criminoso.
