Polícia Militar apreende veículo com restrição de roubo/furto em Espigão

Por PM/RO
Publicada em 11/09/2025 às 09h00
Na manhã do dia 10 de setembro de 2025, a Polícia Militar, durante atendimento a uma ocorrência em Espigão do Oeste, apreendeu um veículo com registro de roubo/furto.
Segundo informações da guarnição, o veículo, um Polo Track de cor branca, havia sido negociado recentemente em uma concessionária local. Durante a apuração, foi constatado que o carro possuía pendências financeiras e restrição de roubo/furto.
Diante da situação, a equipe policial apreendeu o automóvel e o encaminhou à UNISP, onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis. A ação evidencia o trabalho da Polícia Militar na prevenção de crimes e na proteção da sociedade contra fraudes envolvendo veículos.
