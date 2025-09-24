Polícia Militar apreende pistola calibre .40 durante patrulhamento noturno

Publicada em 24/09/2025 às 09h00
Na madrugada desta terça-feira (23), por volta de 00h25, a Polícia Militar, em ação conjunta com o Núcleo de Inteligência e o comandante da 2ª Companhia, realizou uma abordagem que resultou na apreensão de uma arma de fogo de uso restrito, em Machadinho d’Oeste (RO).
De acordo com informações, a ação ocorreu durante patrulhamento ostensivo reforçado, motivado pela onda de homicídios registrados na cidade nos últimos dias. O objetivo era prevenir novos delitos, preservar a ordem pública e restabelecer a tranquilidade social.
Ao passarem pela Rua Marechal Dutra, esquina com a Rua Rio Branco, os militares observaram várias pessoas em atitude suspeita, o que motivou uma abordagem preventiva.
Durante as revistas pessoais, nada de ilícito foi encontrado com os frequentadores. No entanto, ao inspecionar os veículos estacionados nas proximidades, os policiais localizaram no porta-luvas de um carro uma pistola Taurus PT 940 calibre .40, numeração SZB 87975, além de um carregador com oito munições da marca CBC.
O condutor do veículo afirmou ter adquirido a arma recentemente após a venda de um imóvel, mas não informou de quem teria comprado.
Diante da materialidade, a arma foi apreendida e o suspeito recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à UNISP junto com a quantia de R$ 1.678,00 em espécie e 1.000 pesos chilenos que estavam em sua posse. O veículo ficou sob responsabilidade de uma pessoa próxima ao abordado, que acompanhou a ocorrência.
O caso foi registrado como Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).
Após a apresentação do suspeito na delegacia, a guarnição retornou ao patrulhamento ostensivo, mantendo o reforço policial em Machadinho d’Oeste diante do aumento da criminalidade nos últimos dias.
