Polícia Civil encontra 17 pés de maconha além de dois tabletes durante ação

Publicada em 09/09/2025 às 09h30
No final da tarde desta segunda-feira (08), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF), desencadeou diligências investigativas que culminaram na recuperação de um aparelho celular roubado e na apreensão de drogas em Ji-Paraná.
As equipes policiais atuavam no acompanhamento de uma ocorrência de roubo quando receberam informações, repassadas pela operadora de telefonia, sobre o possível paradeiro do aparelho. Durante as diligências, os agentes identificaram o suspeito e, em contato direto, localizaram o celular subtraído, confirmando sua origem ilícita por meio da análise do código IMEI.
No decorrer da ação, os policiais constataram indícios da prática de outro crime no local. Foram encontrados 17 pés de maconha em cultivo, além de dois tabletes da droga já prensada e uma balança de precisão. A perícia oficial foi acionada e realizou a pesagem, totalizando aproximadamente 2,71 kg de entorpecentes.
Diante da materialidade, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à unidade policial. O aparelho celular foi devidamente lacrado e será restituído à vítima, enquanto os entorpecentes seguem para análise pericial.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma, com esta ação, seu compromisso em proteger a sociedade, combater o tráfico de drogas e recuperar bens subtraídos, assegurando que a população de Ji-Paraná conte com uma resposta firme e eficiente contra a criminalidade.
