Polícia civil e militar realizam mega-operação fechando bocas de fumo

Publicada em 13/09/2025 às 09h15
Na tarde desta sexta-feira (12), a Polícia Civil, por meio do Departamento de Narcóticos (Denarc), com apoio da Polícia Militar, desencadeou uma grande operação contra o tráfico de drogas em Porto Velho.
A ação, denominada “Fecha Fecha Boca II”, teve como objetivo desarticular pontos de venda de entorpecentes espalhados pela capital rondoniense.
Mais de 50 policiais participaram da operação, que cumpriu mandados de busca e apreensão em casas e estabelecimentos comerciais utilizados como fachada para o comércio de drogas.
Diversas pessoas, entre homens e mulheres, foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
