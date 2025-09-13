Polícia civil e militar realizam mega-operação fechando bocas de fumo
13/09/2025
 Na tarde desta sexta-feira (12), a Polícia Civil, por meio do Departamento de Narcóticos (Denarc), com apoio da Polícia Militar, desencadeou uma grande operação contra o tráfico de drogas em Porto Velho.

A ação, denominada “Fecha Fecha Boca II”, teve como objetivo desarticular pontos de venda de entorpecentes espalhados pela capital rondoniense.

Mais de 50 policiais participaram da operação, que cumpriu mandados de busca e apreensão em casas e estabelecimentos comerciais utilizados como fachada para o comércio de drogas.

Diversas pessoas, entre homens e mulheres, foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

