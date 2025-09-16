Publicada em 16/09/2025 às 08h40
Na manhã desta terça-feira (16), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Furtos e Roubos (DERF) de Ariquemes, deflagrou a Operação “Curto-Circuito”, considerada a maior ação já realizada no Estado no enfrentamento aos crimes de furto e roubo de cabos e fios de cobre. Estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão temporária e 7 mandados de busca e apreensão nos municípios de Ariquemes, Ji-Paraná e também no vizinho Estado de Mato Grosso.
As investigações, identificaram a atuação de uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, planejamento prévio e logística própria para transporte e revenda do material ilícito. O grupo possuía hierarquia definida, incluindo lideranças, operadores financeiros, transportadores e executores diretamente responsáveis pelos crimes.
De acordo com a apuração, a organização criminosa estaria envolvida em diversas ocorrências registradas contra órgãos públicos, concessionárias de serviços essenciais e empresas privadas nas cidades de Ariquemes, Ji-Paraná, Vilhena, Presidente Médici, entre outras localidades, resultando em prejuízos milionários e comprometendo a continuidade de serviços fundamentais à população.
A Operação “Curto-Circuito” representa um marco no combate a esse tipo de crime em Rondônia, reafirmando o compromisso da Polícia Civil em desarticular organizações criminosas e proteger a infraestrutura que garante o funcionamento de serviços essenciais à sociedade.
