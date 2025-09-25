Polícia Civil deflagra Operação “Tolerância Zero” em Nova Mamoré

Publicada em 25/09/2025 às 14h32
Na manhã desta quinta-feira (25), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Polícia de Nova Mamoré e com apoio do Departamento de Polícia Especializada (DPE), deflagrou a Operação “Tolerância Zero”, voltada ao enfrentamento contínuo do tráfico de drogas na cidade e região.
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva. Durante a ação, foi capturado E.S.A., investigado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Em outro endereço alvo da operação, os policiais também localizaram e prenderam A.A.A., que se encontrava foragido da Justiça.
No decorrer das diligências, foram apreendidas diversas munições de calibre 9mm e um colete balístico, reforçando os indícios da atuação criminosa. A prisão preventiva de E.S.A. decorreu de medida cautelar concedida pelo Poder Judiciário, após as investigações apontarem sua ligação com a droga apreendida durante a apreensão em flagrante de ato infracional da adolescente M.C.S.F., que transportava aproximadamente 2,1 kg de cocaína e 110 g de crack.
Com as prisões realizadas, as investigações prosseguem no sentido de identificar fornecedores e demais envolvidos na empreitada criminosa. A ação demonstra a atuação firme da Polícia Civil no enfrentamento ao tráfico de drogas, garantindo a ordem pública e a segurança da sociedade rondoniense.
