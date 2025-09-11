Polícia Civil deflagra Operação contra homicídio e tráfico de drogas

Publicada em 11/09/2025 às 15h09
Na manhã desta quinta (11), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Polícia de São Francisco do Guaporé, coordenou uma grande operação que resultou no cumprimento de 11 medidas cautelares, relacionadas a investigações de homicídio e tráfico de drogas.
A ação ocorreu nos municípios de Costa Marques, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Ji-Paraná, com o apoio das equipes locais. Foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva e 6 ordens de busca e apreensão.
As investigações revelaram a existência de uma rede estruturada de tráfico de entorpecentes, com atuação regional e conexões internacionais na fronteira com a Bolívia. Entre os alvos, estão indivíduos apontados como fornecedores de drogas, operadores financeiros, coordenadores logísticos e financiadores do esquema criminoso, incluindo a negociação de armas de fogo e movimentações bancárias expressivas incompatíveis com a renda declarada.
Com a deflagração, a Polícia Civil reforça sua atuação firme e integrada no enfrentamento ao tráfico de drogas e homicídios, assegurando maior segurança à população dos municípios envolvidos.
