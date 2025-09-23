Polícia Civil de Rondônia realiza fiscalização em rodovia com apoio da PRF

Por PC/RO
Publicada em 23/09/2025 às 13h50
Publicada em 23/09/2025 às 13h50
Na manhã desta terça-feira (23), a Polícia Civil de Rondônia promoveu uma operação de fiscalização em rodovia do Estado.
A atividade foi conduzida pelo Núcleo de Operações com Cães (NOC) do Departamento de Narcóticos (Denarc) e pela Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo informações da instituição, a ação teve como foco ampliar a atuação em pontos estratégicos de trânsito interestadual. A iniciativa buscou reforçar a integração entre as forças de segurança e garantir maior tranquilidade para a população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!