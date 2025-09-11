Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra acusado de homicídio

Publicada em 11/09/2025 às 08h30
Nesta quarta-feira (10), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCV) de Porto Velho, cumpriu mandados de prisão preventiva contra E. P. M. e R. P. M.
Os dois são investigados pelo homicídio de D. C. P., ocorrido em 10 de agosto de 2025, no distrito de Calama, em Porto Velho. A decisão judicial foi expedida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, que ressaltou a gravidade do crime e a necessidade da prisão para garantir a ordem pública e a regular instrução criminal.
Após diligências, as equipes localizaram e prenderam os investigados, que foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a sociedade, atuando de forma firme no combate à criminalidade e na responsabilização de autores de crimes graves.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!