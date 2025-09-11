Polícia Civil apreende mais de 7 kg de drogas em transportadora de Ji-Paraná

Publicada em 11/09/2025 às 08h40
Ji-Paraná (RO) – A Polícia Civil de Ji-Paraná, em conjunto com o Departamento de Narcóticos (Denarc) e a Receita Federal, apreendeu cerca de 7,350 quilos de entorpecentes em uma transportadora localizada na cidade. A ação ocorreu no âmbito da operação Fronteira Segura, iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública que atua no combate ao tráfico de drogas em todo o país.
De acordo com informações da investigação, a apreensão foi resultado de um trabalho integrado de inteligência e fiscalização, que identificou uma encomenda suspeita. Ao vistoriarem a carga, os agentes encontraram os entorpecentes camuflados em meio à mercadoria, numa tentativa de burlar os mecanismos de controle.
O material apreendido foi encaminhado à delegacia para os devidos procedimentos legais. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem a fim de identificar e responsabilizar os remetentes e destinatários da carga ilícita.
Segundo as autoridades, a operação reflete o compromisso das forças de segurança em enfrentar o tráfico de drogas e impedir que substâncias ilegais circulem pelo estado e cheguem às comunidades.
