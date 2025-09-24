Pit Stop pela Vida mobiliza motoristas em Porto Velho sobre importância da doação de sangue e cadastro de medula óssea

Publicada em 24/09/2025 às 12h02
Mais de 200 motoristas e motociclistas foram abordados na segunda-feira (22), durante o Pit Stop pela Vida, realizado pelo governo de Rondônia, na Avenida Calama, esquina com a Rio Madeira, em Porto Velho. A mobilização teve como foco a conscientização da população sobre a importância da doação de sangue e do cadastro de medula óssea, em alusão ao Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, celebrado no dia 20 de setembro.
A ação foi conduzida pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) e buscou esclarecer dúvidas, distribuir materiais educativos e reforçar que a doação é um gesto simples, seguro e essencial para salvar vidas. A iniciativa integra o conjunto de atividades educativas que vêm sendo desenvolvidas em todo o estado para ampliar a rede de solidariedade e garantir estoques adequados nos hemocentros.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a doação de sangue e de medula óssea é um ato de amor ao próximo que salva vidas. “O governo do estado tem trabalhado para promover ações que aproximam a população da causa, fortalecendo a saúde pública e garantindo atendimento digno a quem precisa”, salientou.
A presidente da Fhemeron, Gabriele Gaspar, reforçou que o abastecimento da Hemorrede depende exclusivamente da solidariedade da população. “O sangue não pode ser fabricado, ele só existe porque pessoas voluntárias se dispõem a doar. Campanhas como essa despertam a consciência coletiva e mostram que cada cidadão pode fazer a diferença na vida de pacientes que dependem de transfusão e de transplante de medula”, frisou.
Durante a abordagem, o condutor Jonilson Martins da Silva, destacou a relevância da iniciativa. “É fundamental sermos lembrados da importância de doar. Muitas vezes, na correria do dia a dia, deixamos de ir ao hemocentro, mas ações como essa incentivam e nos aproximam da causa.”
DOADORES CADASTRADOS
Atualmente, a Hemorrede de Rondônia conta com mais de 80 mil doadores cadastrados, sendo cerca de 60% fidelizados, ou seja, que retornam regularmente. Mesmo assim, os estoques seguem em estado de emergência. Todo o sangue coletado no estado é destinado a um estoque único, o que permite que uma cidade complemente as necessidades da outra, evitando desabastecimento.
O Pit Stop pela Vida contou com a participação de servidores e equipes técnicas da Fhemeron, que reforçaram o convite para que mais pessoas procurem os hemocentros e se tornem doadores voluntários.
