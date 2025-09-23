Pit stop orienta população sobre queimadas e descarte correto de resíduos

Publicada em 23/09/2025 às 16h23
A Prefeitura de Porto Velho deu mais um passo importante na luta contra as queimadas urbanas e rurais e no incentivo a práticas sustentáveis. Nesta terça-feira (23), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) realizou o Pit Stop 2025 – Combate às Queimadas e Descarte Correto de Resíduos, na avenida Rio de Janeiro com a Mamoré, próximo à Unidade de Pronto Atendimento da zona Leste.
A iniciativa, de caráter educativo e preventivo, teve como foco orientar motoristas, pedestres, moradores e comerciantes sobre os riscos das queimadas e os impactos do descarte irregular de resíduos no meio ambiente e na saúde coletiva. Durante a ação, equipes da Sema distribuíram materiais informativos e reforçaram a importância de adotar hábitos mais responsáveis no dia a dia.
PARTICIPAÇÃO POPULAR
“Nosso compromisso é mostrar que cada gesto individual faz diferença no coletivo. Quando um morador descarta corretamente o lixo ou deixar de atear fogo em terrenos baldios, contribui diretamente para preservar a qualidade do ar, proteger a saúde das famílias e garantir um futuro mais sustentável para a cidade. A participação da população é o que transforma informação em atitude concreta”, destacou o secretário da Sema, Vinícius Miguel.
Moradores, estudantes e comerciantes participaram ativamente da mobilização, recebendo orientações, tirando dúvidas e dialogando sobre os problemas ambientais enfrentados na região. A presença da população foi considerada essencial para transformar a conscientização em atitudes concretas.
“É bom ver que a Prefeitura está nas ruas, perto da gente, lembrando da importância de cuidar da cidade. Isso faz diferença”, comentou o vendedor Eduardo Pires, um dos mais de 200 abordados durante a ação.
Para o servidor Uildejane Alves, “cada pessoa que hoje participa dessa ação leva consigo não apenas informação, mas um compromisso de mudança. Quando esse conhecimento chega às famílias, vizinhos e colegas, ele se multiplica e gera resultados concretos. A transformação começa nas pequenas atitudes que, somadas, fazem toda a diferença para a cidade”.
PRÓXIMAS AÇÕES
O Pit Stop 2025 seguirá nos próximos dias em diferentes pontos da cidade. Confira a programação já confirmada:
• 24/09 – Bairro Igarapé, às 8h: rua Ananias Ferreira de Andrade com rua Osvaldo Lacerda (Feira do Produtor de Quarta-Feira).
• 25/09 – Bairro Três Marias, às 8h: rua Benedito Inocêncio com rua Mamoré (comércios locais).
• 26/09 – Bairro Nacional, às 8h: rua do Canil (Quadra do Nacional).
• 30/09 – Vila DNIT, às 8h: avenida Principal.
A Prefeitura destaca que os próximos encontros também terão o mesmo foco. A expectativa é que, ao longo das próximas semanas, centenas de pessoas sejam alcançadas pelas ações educativas, multiplicando a mensagem de que atitudes simples como não atear fogo em terrenos ou separar o lixo corretamente fazem grande diferença no cotidiano urbano.
