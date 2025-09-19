Pimenta Bueno: 2ª noite do FECAT foi puro talento e emoção

Publicada em 19/09/2025 às 15h01
Ontem (18/09), o palco do Centro Cultural Antônio Augusto Neves recebeu apresentações de teatro e dança que encantaram o público e mostraram toda a dedicação dos nossos estudantes.
Confira os vencedores:
Teatro
1º Nair Barros – Casamento da Dona Baratinha
2º Lairce Santiago Maina – Busca ao Tesouro
Dança Solo Baby
1º Isabele Alves – Maria José Escobar
2º Ana Júlia Alves – Nair Barros
Dança Solo Mirim
1º Isabele Rodrigues – Nair Barros
2º Rebeca Lopes – Lairce Santiago Maina
Dança Grupo Baby
1º CMEI Maria Aparecida Gomes
2º Nair Barros
3º Lairce Santiago Maina
Dança Grupo Mirim
1º Nair Barros
Agradecimento especial aos jurados que avaliaram cada detalhe:
Teatro – Fernanda Liesch, Heverton Missiatto e Léo Medeiros
Dança – Sabrina Negri, Eduardo Rocha e Heverton Missiatto
O FECAT é realizado pela Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da SEMED, com organização da AMPIB.
Um festival que valoriza a arte, incentiva a criatividade e celebra o talento dos nossos estudantes!
