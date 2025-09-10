Pescadores encontram corpo de homem às margens do rio Jamari

Publicada em 10/09/2025 às 08h50
O que era para ser apenas mais um momento de lazer entre amigos acabou se tornando uma cena chocante na noite desta terça-feira (09), em Ariquemes (RO). Um grupo de pescadores que se dirigia à região conhecida como Prainha do Monte Cristo, às margens do rio Jamari, encontrou um corpo em uma área de pedreira.
Segundo relatos, o grupo se preparava para iniciar a pescaria quando um dos amigos percebeu algo incomum próximo à margem. Ao se aproximarem, confirmaram que se tratava de um cadáver, aparentemente em avançado estado de decomposição.
A Polícia Militar foi acionada imediatamente e isolou a área até a chegada da perícia técnica e do Instituto Médico Legal (IML). Ao lado do corpo, foi encontrado um telefone celular, o que poderá auxiliar na identificação da vítima, ainda não confirmada oficialmente.
Moradores da região afirmaram que não há registros recentes de desaparecimentos, o que levanta ainda mais dúvidas sobre as circunstâncias da morte.
A Polícia Civil já iniciou as investigações para esclarecer o caso.
