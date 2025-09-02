Período de estiagem em Rondônia acende alerta para aumento de doenças respiratórias em crianças

Publicada em 02/09/2025 às 11h46
Com a chegada do período mais seco do ano, com a estiagem e quando a umidade do ar atinge níveis críticos, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) alerta para o aumento dos casos de doenças respiratórias, especialmente em crianças. A baixa umidade favorece a disseminação de vírus respiratórios tornando esses grupos mais vulneráveis, principalmente pela imaturidade do sistema imunológico. Entre as doenças mais comuns nesta época estão pneumonias, bronquiolite e crises de asma.
Nos últimos meses, houve aumento significativo das internações de bebês menores de 3 meses no Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD) por casos graves de bronquiolite e pneumonia, reforçando a importância da atenção aos sintomas e da prevenção. No total foram mais de 1.300 atendimentos relacionados às síndromes respiratórias.
O governo de Rondônia tem intensificado as ações de prevenção e acompanhamento para proteger a saúde das crianças neste período de baixa umidade. No compromisso é garantir um atendimento de qualidade e ampliar o acesso à informação de medidas que contribuam para reduzir os casos de doenças respiratórias”, ressaltou o governador.
A intensivista pediátrica Sabrina Ruzzene, do HICD alerta os pais para os principais sinais. “Se a criança tiver febre persistente ou que não cesse com antitérmico, dificuldade para respirar, respiração acelerada ou com esforço, chiado no peito ou cansaço excessivo é necessário levá-la a uma unidade de saúde o mais rápido possível.” A médica ainda reforça que bebês com menos de 3 meses exigem cuidados redobrados e atenção imediata.
A diretora do HICD, Fransciane de Souza Santana, esclarece que o hospital atende pacientes regulados pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs). “Os pais, percebendo sinais de alerta, como febre por mais de três dias ou qualquer dificuldade respiratória devem procurar as UPAs, policlínicas ou postos de saúde. Lá, a criança será avaliada e, se necessário, encaminhada via regulação ao HICD para exames mais complexos ou internação”, explica.
Neste período, a médica Sabrina Ruzzene orienta algumas medidas de prevenção, como:
Manter ambientes limpos e bem ventilados;
Evitar aglomerações;
Higienizar as mãos com frequência;
Manter a vacinação em dia;
Garantir alimentação saudável e boa hidratação;
Evitar exposição ao fumo passivo;
Incentivar o aleitamento materno até os 6 meses.
De acordo com a diretora geral adjunta do HICD, Luciana Costa, a atenção aos sintomas e a adoção de cuidados preventivos podem reduzir o risco de complicações graves, garantindo mais segurança para as crianças durante o período de seca. “Os cuidados preventivos em casa fazem toda a diferença. Orientamos que ao menor sinal os pais procurem uma unidade de atendimento para que os sintomas não se agravem e a criança não tenha complicações mais graves”.
Segundo o secretário da Sesau, Jefferson Rocha o governo do estado tem intensificado as ações de prevenção e acompanhamento para proteger a saúde das crianças durante o período de estiagem. “Estamos acompanhando o aumento de casos nos últimos três meses. Os números mostram a importância da população buscar atendimento precoce e seguir as medidas de prevenção”, ressaltou.
