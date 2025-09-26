Pedro Fernandes participa da 2ª Marcha dos Vereadores em Ariquemes

Publicada em 26/09/2025 às 10h22
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) esteve presente na 2ª Marcha dos Vereadores de Rondônia, realizada de 23 a 26 de setembro no Teatro Estadual Belas Artes, em Ariquemes. O encontro contou com a participação de vereadores de todos os municípios do estado, promovendo debates, capacitação e troca de experiências para fortalecer o poder Legislativo municipal e buscar soluções conjuntas para os desafios das cidades.
Pedro Fernandes destacou que a iniciativa é fundamental para valorizar os vereadores e aproximar a política das comunidades locais. “Este evento é essencial para fortalecer os vereadores de Rondônia, que são a voz mais próxima da população. A presença de representantes de todos os municípios mostra a importância de termos um Legislativo capacitado e conectado com as necessidades das nossas cidades”, afirmou o deputado.
Ao longo da programação, foram discutidos temas como gestão pública eficiente, transparência, sustentabilidade e incentivo à participação popular. Para o parlamentar, a união entre vereadores, prefeitos e sociedade civil é o caminho para que as políticas públicas cheguem de forma mais eficaz às comunidades.
A 2ª Marcha dos Vereadores reforçou o compromisso coletivo com o municipalismo e destacou a importância da parceria entre Legislativo e Executivo para melhorar a qualidade de vida da população.
