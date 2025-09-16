Pedro Fernandes garante transporte escolar para alunos do IFRO Ariquemes

Publicada em 16/09/2025 às 10h30
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) destinou uma emenda de R$ 100 mil para garantir o transporte dos alunos do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) – Campus Ariquemes. Antes, os estudantes precisavam pagar para ter acesso ao ônibus. Agora, com a união de forças de vários deputados estaduais, o transporte passa a ser gratuito, atendendo a uma demanda antiga da comunidade escolar e aliviando os custos das famílias.
Os recursos serão repassados à Associação de Pais e Professores do IFRO e permitirão a contratação de transporte especializado, assegurando regularidade, segurança e tranquilidade para os estudantes.
Pedro Fernandes destacou que o apoio representa mais do que custear ônibus. “Investir em transporte é investir em sonhos. Muitos jovens pensavam até em desistir por não terem condições de chegar à escola. Essa emenda é a garantia de que continuarão seus estudos e de que terão oportunidade de construir seus projetos de vida. A juventude é prioridade do nosso mandato, porque acreditamos que é nela que está o futuro de Rondônia”, afirmou o parlamentar.
O IFRO Ariquemes é um dos principais polos de ensino da região, formando profissionais em áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado. Com a nova medida, o acesso às aulas será facilitado, fortalecendo a permanência escolar e trazendo alívio para as famílias.
Com a destinação dos recursos, Pedro Fernandes reafirma sua postura de parlamentar presente, que ouve as demandas da população e entrega resultados concretos para a educação e o futuro de Rondônia.
