Pavimentação de 30 ruas no Bairro Três Marias, em Porto Velho, impulsiona desenvolvimento e fortalece segurança viária

Publicada em 26/09/2025 às 16h05
As obras de infraestrutura no estado continuam evidenciadas em vários municípios. O destaque dessa vez é para a Zona Leste de Porto Velho. O governo de Rondônia asfaltou cerca de três quilômetros de ruas no Bairro Três Marias. As obras contemplam 30 vias, com serviços que incluem terraplanagem e aplicação da capa asfáltica, proporcionando melhorias significativas na infraestrutura urbana e elevando a qualidade de vida dos moradores.
Os trabalhos foram executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), com organização e planejamento para garantir a qualidade dos serviços, promovendo maior acessibilidade, segurança no trânsito, saúde e valorização dos imóveis da região.
Com o asfalto chegando na rua, o morador Roberto Alves começou a reforma da sua casa para valorizar ainda mais o imóvel
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a pavimentação das vias estaduais representa mais dignidade para comunidade. “A chegada do asfalto nos bairros traz mais qualidade de vida para os moradores, proporcionando ruas mais seguras, confortáveis e acessíveis para todos, além de estimular o desenvolvimento das cidades. O governo segue investindo e trabalhando para levar cada vez mais estrutura e bem-estar à população”, ressaltou.
O morador há 13 anos da Rua Aracari, Roberto Alves, expressou a satisfação ao ver o asfalto chegando em sua rua. “Isso é maravilhoso. Só quem mora aqui sabe a transformação que o asfalto traz. Isso me motivou até a reformar a frente da minha casa para valorizar ainda mais meu imóvel. Agora temos mais qualidade no trânsito e mais segurança. É uma grande conquista para todos nós”, comemorou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, salientou que a pavimentação das ruas no Bairro Três Marias é fruto do trabalho de uma equipe técnica competente e de uma logística eficiente do estado. “A obra foi realizada com responsabilidade e dentro dos prazos estabelecidos, demonstrando o comprometimento de todos. Agora, os moradores podem usufruir de vias urbanizadas e eficazes.”
