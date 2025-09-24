Passageiro de carro de aplicativo é baleado em ataque a tiros

Publicada em 24/09/2025 às 09h15
Na noite desta terça-feira (23), um carro de aplicativo foi alvo de disparos de arma de fogo na Estrada do Santo Antônio, bairro Triângulo, região central de Porto Velho. Durante o ataque, um passageiro foi atingido no pé e precisou ser levado às pressas ao Hospital João Paulo II.
De acordo com informações apuradas, o motorista transportava dois passageiros no banco de trás. Eles estariam negociando a venda de um aparelho celular e iriam realizar a entrega em um ponto da Estrada do Santo Antônio. Ao se aproximar do local, o condutor notou uma mulher acenando na beira da pista e desconfiou da situação. Ele tentou dar a volta, mas, nesse momento, vários homens saíram de dentro do matagal atirando contra o veículo.
Um dos disparos atingiu um passageiro, que foi imediatamente socorrido pelo motorista até a emergência do Hospital João Paulo II. Quando a Polícia Militar chegou à unidade, a vítima já recebia atendimento médico. O outro passageiro, que estava do lado de fora do hospital, apresentava sinais de embriaguez e não soube explicar o que teria motivado o atentado nem para quem iriam vender o celular.
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias da negociação do aparelho e identificar os autores do ataque.
