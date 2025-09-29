Participação expressiva marcou a comemoração dos Dias Nacional e Internacional do Surdo no Parque da Cidade

Publicada em 29/09/2025 às 16h27
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou na manhã de domingo (28), no Parque da Cidade, o encontro “Café com Libras”, com a comunidade de surdos de Porto Velho, para celebrar o Dia Nacional do Surdo (26 de setembro), o Dia Internacional do Surdo (30 de setembro), e lembrando também um dos dias que se comemora no Brasil o Dia Internacional da Língua de Sinais, comemorado no dia 23 de setembro.
Com tantas datas comemorativas relativas ao surdo, o mês de setembro, que já é o mês de luta da pessoa com deficiência, é também o período da campanha nacional dedicada à visibilidade, conscientização e valorização da comunidade surda. Ao longo do mês, a campanha destaca os direitos, a cultura e os desafios enfrentados por pessoas surdas no país.
Durante o “Café com Libras”, os participantes puderam compartilhar experiências, debater políticas públicas voltadas à acessibilidade. O objetivo do encontro foi fortalecer o protagonismo da comunidade surda e ampliar o diálogo sobre inclusão em espaços públicos, escolas e serviços essenciais.
A atividade também oportunizou maior interação entre a comunidade de surdos e a Prefeitura de Porto Velho, que já vem alinhando tratativas com a Associação dos Surdos de Porto Velho e a Associação de Surdos de Rondônia (Asro) para desenvolver projetos, programas e políticas públicas voltadas à inclusão da comunidade surda.
A programação contou com um momento cultural especial, com a apresentação do artista Dalvan Calipseiro, e o espetáculo ShowLibras, com o talentoso Mateus Graçado. Ambos, artistas surdos, encantaram o público com performances marcadas por identidade, representatividade e valorização da cultura surda.
O professor de dança Luper Dias é um dos coordenadores do projeto voluntário “Açaí com Libras”, que leva Libras para praças, parques e locais públicos, divulgando a cultura e a linguagem do surdo. “Esse encontro realizado pela Prefeitura é uma atividade excelente porque aproxima as pessoas da comunidade dos surdos e as incentiva a conhecer a realidade do surdo. Muito importante para a comunidade essa realização da Prefeitura de Porto Velho”, disse o professor.
“Atividade muito boa, ótima. Estamos muito contentes com esse encontro realizado pela Prefeitura. Agradecemos à Semias e ao prefeito Léo Moraes por comemorar o Dia do Surdo. Nunca tinha acontecido antes uma comemoração assim para a comunidade. E hoje está acontecendo esse primeiro encontro da comunidade dos surdos de Porto Velho. Esperamos que agora todos os anos vamos comemorar o Dia do Surdo no município. A Associação dos Surdos de Rondônia agradece profundamente à Prefeitura por essa realização”, destacou Geovane Vasconcelos de Souza, presidente da Associação dos Surdos de Rondônia (Asro).
A secretária-adjunta da Semias, Tércia Marília, reforçou a importância histórica da data. “Esse é um momento muito especial. Estamos vivendo o primeiro Café com Libras da Prefeitura de Porto Velho, um espaço construído para ouvir a comunidade surda, trocar experiências e garantir que as nossas políticas públicas sejam cada vez mais acessíveis e inclusivas. Queremos que este seja apenas o primeiro de muitos encontros, sempre com diálogo, respeito e valorização da cultura surda. Hoje celebramos não apenas datas no calendário, mas o compromisso concreto de Porto Velho com a inclusão”.
A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social tem buscado diálogo direto com as lideranças da comunidade surda, reconhecendo a importância de ouvir quem vive os desafios da acessibilidade diariamente.
