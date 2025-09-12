Parlamentares autorizam crédito suplementar para projeto Estudante Auditor

Publicada em 12/09/2025 às 10h33
A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) aprovou nesta semana, por unanimidade, o Projeto de Lei 1035/2025, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro em favor da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), e crédito adicional suplementar por anulação em favor da Controladoria Geral do Estado (CGE), até o valor de R$ 200 mil.
O recurso será destinado à execução do Projeto Estudante Auditor, uma iniciativa de relevância social que busca promover a cidadania fiscal, fortalecer valores éticos universais e estimular a participação social, sobretudo entre os jovens.
Projeto de impacto social e pedagógico
De acordo com a justificativa apresentada, o projeto vai muito além do caráter informativo de campanhas tradicionais, adotando uma abordagem pedagógica inovadora e interativa. Alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 2º ano do ensino médio participarão de atividades práticas como jogos, oficinas, dinâmicas e auditorias cívicas, vivenciando o exercício da cidadania de forma concreta.
A proposta visa transformar os estudantes em protagonistas dentro da comunidade escolar, incentivando uma postura ativa no combate à corrupção, na conservação do patrimônio público e na busca por soluções para problemas locais. A ideia é que, ao vivenciar esse processo, os jovens possam disseminar conhecimentos e práticas de participação e controle social em suas comunidades.
Fortalecimento da cidadania fiscal
O objetivo central do projeto é despertar nos participantes a consciência de que o uso responsável dos recursos públicos está diretamente ligado à qualidade de vida da população. Ao compreender como funcionam os mecanismos de arrecadação, aplicação e fiscalização dos recursos, os estudantes passam a atuar como agentes de transformação social, estimulando o senso crítico e o compromisso coletivo com a ética e a transparência.
Parlamentares destacaram, durante a aprovação, que o investimento na formação cidadã da juventude é fundamental para consolidar uma cultura de responsabilidade pública em Rondônia, contribuindo para o fortalecimento da democracia e o enfrentamento da corrupção.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!