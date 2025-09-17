Parceria fortalece e impulsiona cadeia do mel em Porto Velho

Publicada em 17/09/2025 às 11h19
Na terça-feira (16), a Fazenda Nossa Senhora de Fátima, localizada no km 22 da Estrada 28 de novembro, no Assentamento Aliança, zona rural de Porto Velho, se tornou ponto de encontro para dezenas de produtores, técnicos e parceiros que participaram do Dia de Campo da Apicultura e Meliponicultura. O evento foi promovido pelo Sistema Faperon/Senar, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) e o Sindicato dos Produtores Rurais de Porto Velho.
“Foi um momento único para nossa comunidade. O conhecimento compartilhado aqui vai fortalecer a apicultura, ampliar a produtividade e elevar a qualidade do mel e da produção de alimentos em nossa região”. As palavras de Lúcio de Lima, produtor rural e proprietário da fazenda, resumem o sentimento de quem vive a rotina do campo e acredita no potencial da apicultura e da meliponicultura para transformar vidas.
Rodrigo Ribeiro destacou a presença do município ao lado dos produtores
Mais do que palestras e técnicas, o encontro gerou troca de experiências e valorização de uma atividade que vai além da produção de mel, a preservação ambiental e a segurança alimentar. O superintendente do Senar, Elmerson Lira, reforçou que esse trabalho é resultado da união de esforços.
“Estamos aqui para mostrar que, com conhecimento e apoio técnico, a apicultura e a meliponicultura podem ser atividades rentáveis, sustentáveis e com enorme potencial de crescimento em Rondônia”.
Representando a Prefeitura, o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destacou a presença do município ao lado dos produtores. “Nós oferecemos assistência técnica especializada em apicultura e meliponicultura, apoiando desde o manejo correto até o aumento da produtividade. Nosso compromisso é garantir que Porto Velho siga como referência nessa cadeia produtiva tão importante”, afirmou.
O Dia de Campo deixou marcado o sentimento de união e esperança. Para os agricultores, como Lúcio de Lima, cada ensinamento é um passo rumo a mais qualidade e reconhecimento da produção local. O evento se encerrou com a certeza de que o mel de Porto Velho carrega mais do que sabor, carrega o esforço, a tradição e o futuro de muitas famílias da zona rural e dos distritos da capital.
