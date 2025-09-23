Parceria estratégica fortalece a agricultura sustentável em Porto Velho e expande benefícios para produtores locais

Publicada em 23/09/2025 às 16h18
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), promoveu uma reunião estratégica com a Procuradoria-Geral do Município (PGM), a Superintendência Municipal Distrital (SMD) e a Organização Rioterra. O encontro teve como objetivo alinhar um termo de cooperação técnica para integrar esforços das instituições em projetos atuais e futuros voltados ao fortalecimento da agricultura sustentável no município.
De acordo com o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, a união entre os órgãos é um marco para os produtores da capital e distritos. “Estamos construindo um plano de trabalho que vai dialogar com todos os parceiros. A meta é implementar ações que atendam os agricultores familiares de Porto Velho, alcançando não apenas a área urbana, mas também os 13 distritos e mais de 250 comunidades, vilas e regiões rurais”, destacou.
O diretor do departamento de desenvolvimento rural e técnicas agrícolas da Semagric, Paulo Neri, ressaltou que a cooperação é um passo importante para transformar projetos em resultados concretos. “A ideia é que as ações não sejam isoladas, mas sim complementares. Com esse alinhamento, vamos potencializar iniciativas já em andamento e garantir que novos projetos tenham maior alcance e efetividade”, explicou.
Primeira ação do termo de cooperação será a implementação do Projeto Agro Verde
Para a chefe da assessoria técnica da SMD, Letícia Negreiros, o termo abre espaço para novas soluções sustentáveis. “Quando somamos esforços e conhecimento técnico, conseguimos desenvolver tecnologias sociais que fazem diferença na vida do produtor rural e contribuem diretamente para a promoção da bioeconomia local”, afirmou.
O procurador da PGM, Moacir Magalhães, reforçou a importância da segurança jurídica na consolidação das parcerias. “Nosso papel é garantir que todos os processos sejam firmados dentro da legalidade, oferecendo estabilidade e segurança para que os projetos se consolidem e avancem sem entraves”, explicou.
Representando a Organização Rioterra, a educadora Janaína Alves destacou a relevância do Projeto Agro Verde, que será o ponto de partida da parceria. “O Agro Verde já tem resultados reconhecidos na recuperação de áreas degradadas com reflorestamento, no fortalecimento da agricultura familiar e no apoio social e econômico por meio do pagamento por serviços ambientais. Nossa expectativa é ampliar essas ações em Porto Velho a partir de 2026”, disse.
O termo de cooperação prevê a elaboração de um plano de trabalho conjunto, estabelecendo estratégias integradas entre os parceiros. A primeira ação será a implementação do Projeto Agro Verde, com foco no desenvolvimento sustentável, na valorização da agricultura familiar e na promoção de práticas que gerem impacto positivo tanto para os produtores quanto para o meio ambiente.
