Parceria entre Prefeitura de Jaru e Hemocentro Regional de Ji-Paraná garante ação Itinerante de Doação de Sangue

Publicada em 27/09/2025 às 08h10
A Prefeitura de Jaru e o Hemocentro Regional de Ji-Paraná promovem, nos dias 03 e 04 de outubro, a Campanha de Doação de Sangue Itinerante no distrito de Tarilândia.
A ação tem como objetivo contribuir para o abastecimento do banco de sangue na região.
As coletas acontecerão no Centro de Saúde Izaltino Lopes, na sexta-feira das 16h às 20h, e no sábado, das 8h às 18h.
A doação de sangue é um gesto solidário que pode salvar até quatro vidas com uma única bolsa coletada. Para participar, o voluntário deve apresentar documento oficial com foto e atender aos critérios básicos, como: ter entre 16 e 69 anos (menores de idade apenas com autorização dos responsáveis), estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 kg, estar alimentado e descansado, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas.
A Prefeitura de Jaru reforça o convite para que toda a comunidade, especialmente os moradores de Tarilândia, participem da campanha e ajudem a salvar vidas.
