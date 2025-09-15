Parceria entre o prefeito Flori, deputado Cirone e senador Confúcio viabiliza ordem de serviço de UBS

Publicada em 15/09/2025 às 13h30
A obra será executada com recursos assegurados por meio de parceria entre o prefeito Flori Cordeiro, o deputado Cirone Deiró e o senador Confúcio Moura
O prefeito Flori Cordeiro de Miranda Júnior, o deputado Cirone Deiró e o senador Confúcio Moura assinam no próximo sábado (20), a ordem de serviço da construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Moysés de Freitas, em Vilhena. Para a execução da obra, o deputado Cirone Deiró intermediou, junto ao senador Confúcio Moura, a liberação do valor de R$ 6,2 milhões. “Recebemos esse pedido do prefeito Flori, buscamos o apoio do senador Confúcio e hoje temos a felicidade de ver esse projeto se tornando realidade”, afirmou Cirone.
Os moradores do Moysés de Freitas e de outros bairros da região receberam com alegria, a notícia sobre a construção da obra. Daulete da Silva Gonçalves, mãe de duas crianças, disse que a existência de uma unidade de saúde nas proximidades de sua casa, vai facilitar o acesso a consultas, vacinas e vários outros serviços. “Estamos contentes por ver as máquinas por aqui e esperamos que a UBS seja entregue o mais rápido possível”, disse.
Edilson Rodrigues de Oliveira disse que os moradores da região estão satisfeitos com o trabalho realizado em favor da execução da obra. “Para nós é uma maravilha e só temos que agradecer a todos que batalharam para que essa UBS fosse construída”, disse.
Valdivino Pires Gonçalves também comemorou a notícia. “Estou muito contente por saber que em breve vou poder receber atendimento médico bem perto da minha casa”, disse.
A nova UBS, considerada a maior da região Norte, terá capacidade para atender entre 15 a 20 mil pessoas. A unidade deverá contribuir para diminuir a sobrecarga da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que atualmente concentra grande parte dos atendimentos médicos da cidade. A instituição vai oferecer acesso facilitado a consultas, além de outros serviços como exames, vacinas e acompanhamento preventivo.
Cirone Deiró disse que tem trabalhado em parceria com o prefeito Flori e com a vereadora Amanda Areval, no sentido de assegurar melhorias para as mais diversas áreas do município. “Estou à disposição para ouvir as reivindicações da população e para continuar trabalhando em parceria, para melhorar cada vez mais a cidade de Vilhena”, disse.
