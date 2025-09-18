Palestra em Rolim de Moura abordará “Oportunidades nas Compras Públicas”

Publicada em 18/09/2025 às 09h14
Empresários e empreendedores de Rolim de Moura (RO) terão a oportunidade de conhecer melhor o universo das licitações públicas em uma palestra gratuita, que acontece no próximo dia 23 de setembro, às 19h, no Auditório do Sebrae.
Com o tema “Como Participar de Licitações Públicas e Alavancar Seu Negócio”, o evento é promovido pela Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae.
A palestra será conduzida por Sirlene Vieira, que vai esclarecer pontos essenciais sobre o processo licitatório e apresentar caminhos para que micro e pequenas empresas possam ampliar sua atuação fornecendo produtos ou serviços ao setor público.
Entre os tópicos que serão abordados estão, Etapas e modalidades de licitação; Principais exigências e documentos necessários; Estratégias para participação eficiente e como o Sebrae pode apoiar empresas interessadas nesse mercado.
O evento é direcionado a Microempreendedores Individuais (MEIs), Micro e Pequenas Empresas (MPEs) e demais empresários da região. A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas.
Inscrições e mais informações podem ser feitas pelo WhatsApp: (69) 9215-4165 (Sebrae local).
