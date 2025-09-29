Pagamento do Auxílio Climático é realizado pelo governo para famílias de Nova Mamoré

Publicada em 29/09/2025 às 14h24
O governo de Rondônia efetuou, nesta segunda-feira (29), o pagamento do 5º lote do Auxílio Emergencial Climático, beneficiando 91 famílias de Porto Velho e Nova Mamoré que sanaram as pendências em suas documentações. A iniciativa, instituída pelo Decreto nº 30.219/2025, dá continuidade ao suporte emergencial às comunidades atingidas por enchentes e inundações dos rios.
Cada família recebeu as três parcelas previstas de R$ 1.000,00, totalizando R$ 3.000,00 por beneficiário. Nesta etapa, foram repassados R$ 270 mil, reforçando a proteção social do estado diante dos efeitos dos eventos climáticos extremos. Com o pagamento desta segunda-feira, 1.348 pessoas foram beneficiadas, totalizando mais de R$ 4 milhões referentes ao auxílio.
Cada família recebeu o valor de R$ 3 mil
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Auxílio Emergencial Climático é uma resposta rápida da gestão estadual para apoiar quem mais sofreu com as enchentes. “Estamos trabalhando para garantir que nenhuma família fique desamparada. Com o pagamento do 5º lote, o governo do estado reafirma o comprometimento em oferecer suporte concreto às comunidades mais vulneráveis diante dos desafios climáticos”, ressaltou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, reforçou que a continuidade da ação é essencial para amparar a população. “Cada lote pago representa esperança para famílias que perderam muito com a crise hídrica. Esta ação é a prova do nosso compromisso com o cuidado e a dignidade dos rondonienses”, afirmou.
Comunidades beneficiadas com o pagamento do 5º lote:
Porto Velho: Belmont, Boa Vitória, Boca do Jamari, Bom Jardim, Bom Será, Brasileira, Calama, Cavalcante, Conceição da Galera, Cujubim Grande, Cujubinzinho, Cuniã, Demarcação, Firmeza, Gleba Rio Preto, Ilha dos Veados, Itacoã, Laranjal, Maravilha 1, Mutuns, Nazaré, Papagaios, Pau D’arco, Pombal, Prainha, Ramal Aliança, Ressaca, Santa Catarina, São Carlos, São José da Praia, São Miguel, Silveira, Terra Caída, Terra Firme e Tira Fogo.
Nova Mamoré: Chocolate, Distrito de Araras e Vila Murtinho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!