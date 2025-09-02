Organizações do terceiro setor são convocadas pelo governo para entrega do Plano de trabalho e documentação

Publicada em 02/09/2025 às 16h24
As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) selecionadas para celebração de fomento com o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), têm até a próxima segunda-feira (8), para apresentarem o Plano de Trabalho e a documentação obrigatória em cumprimento a mais uma etapa do Edital nº 5/2025/Seas/GFC. O prazo foi estabelecido no Termo de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia (Diof) na sexta-feira (29). O envio deve ser feito para o e-mail: editalseas2025/gmail.com.
Ao todo foram selecionadas 18 propostas de 17 instituições do terceiro setor para receberem recursos, via fomento, para investimento em projetos com valores entre R$ 50 mil a R$ 2 milhões, voltados às áreas de segurança alimentar, saúde, educação, habitação, geração de renda, cidadania e proteção de direitos. A proposta do governo estadual é garantir com que ações essenciais cheguem até comunidades em situação de vulnerabilidade, em complemento ou reforçando as políticas públicas governamentais.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o papel do terceiro setor que atua na sociedade por meio de organizações sem fins lucrativos, como Organizações Não-Governamentais (ONGs) e fundações, prestando serviços, promovendo o desenvolvimento social e ambiental, defendendo direitos e auxiliando comunidades vulneráveis. “A parceria com o terceiro setor é fundamental tanto para complementar as ações do governo como do mercado, preenchendo lacunas sociais, fomentando a cidadania e atuando em diversas áreas consideradas gargalos, refletindo diretamente na melhoria do atendimento das necessidades da população.”
De acordo com a secretária da Seas, Luana Rocha, os recursos repassados pelo governo, por meio da Seas, serão aplicados em ações, programas e campanhas que visam o desenvolvimento social em prol do bem coletivo. “O objetivo do governo ao destinar R$ 6 milhões para serem distribuídos com as instituições do terceiro setor é identificar soluções para atender às necessidades das pessoas e desenvolver ações paralelas, complementares ou conjuntas, e com isso garantir com que mais pessoas sejam alcançadas e tenham suas vidas transformadas para melhor”, enfatizou.
ORGANIZAÇÕES SELECIONADAS
Associação dos Pais e Amigos de Excepcionais – Apae de Jaru
Grupo Assistencial de Amigos de Ji-Paraná – Centro de Educação Infantil Cantinho do Céu – Gaajipa de Ji-Paraná (Dois Projetos)
Centro de Reabilitação Neurológica Infantil Cacoal – Cernic de Cacoal
Associação Ji-paranaense de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira Abadá – A.J-Daca de Ji-Paraná
Fundação Espírita Eurípedes Barsanulfo – de Porto Velho
Lar do Idoso São Vicente de Paulo – de Espigão do Oeste
Associação Promocional da Escola Família Agrícola Itapirema – de Ji-Paraná
Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia – Ama-Ro de Porto Velho
Associação Vilhenense de Voleibol – AVV de Vilhena
Associação de Assistência à Cultura na Amazônia Moacy Grechi – Aascam de Porto Velho
Instituto de Pesquisa e Estratégia de Saúde da Amazônia – Inpesam de Porto Velho
Associação Beneficente Investindo no Futuro – Abif de Nova Mamoré
Associação Beneficente Madeira Mamoré – de Porto Velho
Associação Indígena Zavidjaj Djiguhr – Assiza de Ji-Paraná
Associação de Polícia Militar Mirim – de Machadinho do Oeste
Instituto Kaleo – de Ji-Paraná
Associação de Mães, Pais e Amigos dos Autistas – Amas de Seringueiras
Comentários
Seja o primeiro a comentar!