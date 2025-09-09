Ordem de serviço garante retomada das obras da Escola Estadual 4 de Janeiro em Porto Velho

Publicada em 09/09/2025 às 16h42
O governo de Rondônia assinou a ordem de serviço nesta segunda-feira (8), para a retomada das obras da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio de Tempo Integral 4 de Janeiro (EEEFMTI), localizada em Porto Velho. A iniciativa visa restabelecer o funcionamento da unidade que estava desativada após a identificação de riscos estruturais.
O coordenador de infraestrutura da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Salomão Ayton destacou que a empresa responsável terá 10 dias para mobilização no canteiro de obras. O prazo contratual total é de 675 dias, mas a previsão é que a obra esteja concluída em aproximadamente um ano, já que não haverá necessidade de adaptações internas durante a execução.
O investimento é de R$ 2.481.500 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e quinhentos reais), com prazo de execução estimado em 450 dias, podendo ser concluído em menos tempo, conforme o desempenho da empresa contratada.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a iniciativa reforça o compromisso do governo do estado em garantir condições adequadas de ensino.
A secretária de estado da educação, Ana Pacini ressaltou a importância da obra para os estudantes e profissionais da rede. “Esse investimento vai oferecer melhores condições de ensino, aprendizado e trabalho”, pontuou.
