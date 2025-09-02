Oposição a Maduro diz manter constantes conversas com governo Trump

Publicada em 02/09/2025 às 15h46
A oposição ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, afirmou nesta terça-feira (2) que mantém "contato permanente" com governo Trump em meio à chegada de navios de guerra dos Estados Unidos na costa do país sul-americano.
Um membro da equipe da Maria Corina Machado, líder da oposição na Venezuela, falou ao g1 que "respeita e acompanha de perto" os anúncios do governo americano, e que "uma transição já começou" no país, porém sem dar mais detalhes.
A fala ocorre em meio a uma crise entre os EUA e o governo Maduro após Donald Trump ter enviado oito navios de guerra, entre eles um submarino nuclear, para perto da costa da Venezuela. As embarcações começaram a chegar no final da semana passada, o que fez as tensões aumentarem na região —um ataque direto em solo venezuelano teria graves implicações políticas, segundo especialistas.
A justificativa oficial dos EUA é combater o narcotráfico na região, mas, ao mesmo tempo, a Casa Branca acusa Maduro de liderar um cartel de drogas e prometeu usar "toda a força" contra o regime venezuelano. Maduro, por sua vez, acusou os EUA de terem 1.200 mísseis apontados para a Venezuela e prometeu "luta armada" em caso de ataque americano.
A fala do oficial ligado à Corina Machado foi ao encontro de publicações feitas pela líder opositora nas redes sociais nos últimos dias, em que ela também falou sobre uma transição estar em curso no país e falou em "uma nova era para a Venezuela".
María Corina Machado, líder da oposição na Venezuela, e presidente Nicolás Maduro. — Foto: Leonardo Fernandez Viloria/Reuters
"Os cidadãos venezuelanos já estão prontos para o retorno da democracia e para um auge econômico e social nunca antes visto na história do nosso país", afirmou Corina em publicação no X.
Em uma rara entrevista coletiva com jornalistas nacionais e internacionais na segunda-feira, Maduro disse que os EUA buscam uma “mudança de regime” na Venezuela, e que o governo Trump teria prometido entregar o poder à oposição após o tirar da presidência, porém não apresentou provas. A oposição não quis comentar a fala de Maduro.
A fonte ligada à Corina reforçou que a oposição tem liderança legítima no país e disse que trabalha tanto dentro quanto fora da Venezuela para a transição de poder. A fala pareceu ser uma referência a Edmundo González, que segundo a oposição venceu Maduro nas eleições presidenciais em julho de 2024, porém não pôde assumir o poder e precisou se exilar na Espanha para não ser preso pelo regime.
