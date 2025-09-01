Operação Tapa-Buraco já alcançou dezenas de bairros em Ji-Paraná

Publicada em 01/09/2025 às 09h21
As demandas chegam diariamente, e a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), encerrou o mês de agosto com diversas frentes de trabalho concluídas na operação Tapa-Buraco em várias ruas e avenidas da cidade.
As melhorias na malha viária contemplaram na última semana os bairros como Planalto, Jardim Presidencial, Itapirema, entre outros.
Os serviços tiveram início em janeiro deste ano, mas, após o fim do período chuvoso, as ações foram intensificadas, com o objetivo de realizar os reparos necessários nas vias urbanas. A prioridade é atender ruas com grande fluxo de veículos, atuando de forma simultânea nos dois distritos.
O prefeito Affonso Cândido destacou que todos os bairros serão contemplados, atendendo às solicitações enviadas pela população e também às demandas apresentadas pelas lideranças. "Vamos divulgar diariamente os locais onde as equipes estão atuando. O cronograma é definido em conjunto com os moradores, que trazem até nós os anseios da população e as solicitações recebidas pela secretaria", declarou.
A participação da população é fundamental para o sucesso da operação. Os moradores podem solicitar os serviços diretamente à Semosp pelo telefone/WhatsApp (69) 3416-4161, ou comparecendo à sede da Secretaria, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
